Московская полиция устроила облаву на участников «Дезертир-феста»

Полиция в Москве прервала антивоенный концерт «Дезертир-фест», который проходит 23 февраля в подвале на улице Шкулева в районе станции метро «Волжская». Об этом со ссылкой на очевидца сообщает «ОВД-Инфо».

По словам собеседника портала, полицейские заблокировали выход из помещения и заявили, что будут проверять документы у всех присутствующих. Причиной появления силовиков стала жалоба, поступившая силовикам на сбор по соседству «какой-то подозрительной группировки».

Сейчас полиция выясняет, кто является организатором мероприятия.

Активист Владимир Журавлев рассказал «Медиазоне» о задержании 20 человек. Их посадили в автозак и вскоре отвезут в ОВД «Текстильщики». Всего на концерте было порядка 80 человек.

Организаторы и участники «Дезертир-феста» выступают за отмену воинской обязанности в России. В этом году мероприятие прошло во второй раз.