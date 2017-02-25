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На Кубе столкнулись два поезда

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Шесть человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате железнодорожной аварии на Кубе. Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, местное издание Escambray.

ЧП произошло около 12:00 по местному времени (20:00 мск) на окраине города Санкти-Спиритус. Пассажирская автомотриса столкнулась со следовавшим во встречном направлении грузовым поездом, который вез сахарный тростник.

Причиной катастрофы, по словам источников издания, стал то, что машинист грузового состава не уступил дорогу пассажирскому поезду.

В результате железнодорожной аварии погибли пять мужчин и одна женщина. Пострадавшие отправлены в госпиталь Университета Матансас Камило Сьенфуэгос. Состояние двух из них оценивается как критическое.

Это второе крупное транспортное происшествие на Кубе за последнее время. На минувшей неделе в центральной части страны перевернулся пассажирский автобус, пострадали 48 человек.

В феврале 2009 года в результате столкновения двух пассажирских поездов в кубинской провинции Камагуэй погибли три человека, еще 93 получили ранения. Несколько вагонов сошли с рельс.

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