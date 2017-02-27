Иранский эксперт рассказал о перспективах сотрудничества Тегерана и Вашингтона

Сотрудничество между Ираном и США возможно, однако для этого Вашингтон должен доказать свое искреннее желание бороться с терроризмом. Об этом рассказал профессор университета Тегерана Мохаммед Маранди, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Проблема в том, что США не хватает искренности. Вашингтон с самого начала поддерживал экстремистов в Сирии из-за своего неприятия правящего режима. Из документов WikiLeaks мы знаем, что Соединенные Штаты были в курсе того, что до 2014 года Саудовская Аравия и Катар спонсировали [террористическую группировку] «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). То есть с одной стороны мы видим эти документы, а с другой — слова США о желании бороться с терроризмом», — пояснил он.

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По словам Маранди, американская администрация должна доказать искреннее желание противостоять террору, и одним из путей был бы нажим на Саудовскую Аравию и Катар с целью прекращения ими экспорта ваххабизма.

Власти Исламской республики и ранее обвиняли Эр-Рияд в спонсировании джихадистов. В частности, 7 сентября президент Ирана Хасан Рухани заявил: «Это правительство совершает преступления в регионе и, поддерживая терроризм, проливает кровь мусульман в Ираке, Сирии, Йемене».

Отношения между Тегераном и Эр-Риядом резко обострились в начале 2016 года из-за казни шиитского проповедника Нимр аль-Нимра. В Тегеране было разгромлено саудовское посольство, а также консульство этой страны в Мешхеде. Саудовская Аравия в ответ разорвала дипломатические отношения с Ираном. Примеру саудовцев последовали Бахрейн и Судан, а ОАЭ понизили статус представительств.