Продажи кубинских сигар выросли до полумиллиарда долларов

Продажи кубинских сигар в мире в 2016 году выросли на пять процентов, до 445 миллионов долларов, несмотря на стагнацию на рынке товаров премиум-класса. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Reuters.

В нынешнем году расположенная в Гаване компания-экспортер кубинских сигар Habanos ожидает умеренного роста продаж и нацелена на развитие на рынках Ближнего Востока и Азии, сообщил вице-президент корпорации Хавьер Террес (Javier Terres).

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Нормализация отношений между Кубой и США не оказала значительного влияния на оборот товаров Habanos, отметил Террес. Тем не менее выросший поток американских туристов увеличил продажи сигар на острове.

Половина акций Habanos принадлежит правительству Кубы, компания владеет такими брендами, как Cohiba, Monteсristo и Romeo y Julieta.

В декабре 2016 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что считает целесообразным увеличивать косвенную налоговую нагрузку на потребление предметов роскоши и вредных продуктов.