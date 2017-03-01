США запустили ракету Atlas V со спутником для военно-космической разведки

США запустили в космос тяжелую ракету-носитель Atlas V со спутником для американской разведки. Об этом в среду, 1 марта, сообщает ТАСС.

Пуск был осуществлен американской компанией United Launch Alliance (ULA) в 09:51 по времени Западного побережья Соединенных Штатов (20:51 мск) с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Задача Atlas V — вывести на орбиту спутник NROL-79 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР).

Специальная капсула со спутником в верхней части ракеты должна отделиться от нее после выхода носителя на заданную высоту. НУВКР, деятельность которого засекречена, не раскрывает данные о назначении аппарата.

Это 70-й старт Atlas V. Первая ступень ракеты оснащена двигателем РД-180 производства подмосковного предприятия «Энергомаш».

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28 июля 2016 года ULA доставила в космос еще один спутник НУВКР — NROL-61.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках в США 101 двигателя РД-180, оцениваемое примерно в миллиард долларов, было заключено в 1997 году.

В декабре 2014-го американский Конгресс из-за обострения отношений с Россией ввел запрет на использование этих двигателей после 2019 года, но затем отменил его, что позволило ULA заказать у НПО «Энергомаш» еще 20 РД-180 до 2020 года.

ULA — совместное предприятие американских корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Atlas V — одноразовая ракета космического назначения из семейства Atlas, созданного в 1960-х годах на основе первой межконтинентальной баллистической ракеты США SM-65 Atlas. Ее предназначение — запуск космических аппаратов, в том числе военных.