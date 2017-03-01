В Госдуме рассказали о возможных задачах нового стратегического бомбардировщика

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высоко оценил перспективы нового российского бомбардировщика, макет которого разработали в компании «Туполев». Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» в среду, 1 марта.

«Все зависит от наших вероятных противников. Хорошо они себя будут вести — наш самолет на территории России будет летать, в качестве учебных полетов. Плохо себя будут вести — полетят туда, куда прикажет верховный главнокомандующий», — сказал депутат, комментируя потенциальную область применения боевой машины.

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По мнению Шерина, появление в ВКС России модернизированного летательного аппарата является важным шагом на пути упреждения возможных конфликтов. «Новейшие бомбардировщики для того и разрабатываются — это система стратегического сдерживания перегревшихся голов для того, чтобы у них не было желания покушаться на нашу безопасность. Надо показывать свою мощь, чтобы не пришлось применять силу», — подчеркнул он.

Ранее в среду стало известно, что в компании «Туполев» создан первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) — нового стратегического бомбардировщика, разрабатываемого для ВКС России. Работы над новым российским бомбардировщиком начались в 2009 году. Первый опытный образец боевой машины может подняться в воздух в 2025 году.