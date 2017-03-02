В Киеве рассказали о спасшем Украину от разрыва Порошенко

Руководитель администрации президента (АП) Украины Петра Порошенко Игорь Райнин заявил, что глава государства спас страну от разрыва. Об этом глава АП сказал в интервью изданию Liga.net в четверг, 2 марта.

«Я утверждаю, что Порошенко спас страну от разрыва», — сказал Райнин, вероятно имея в виду события 2014 года, когда Киев начал подавление выступлений в различных областях страны.

По мнению главы АП, «из политических лидеров, Порошенко сегодня единственный, кто в состоянии и дальше удерживать и объединять страну».

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Вместе с тем, представители украинской власти все чаще критически высказываются о президенте. В частности, 28 февраля депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинские военные в Донбассе готовы развернуть оружие против действующей власти, в том числе и Порошенко. «Я не встречала ребят на фронте, которые не хотели бы развернуть пушку и бахнуть по этой "шоколадной" Банковой (улица в Киеве, на которой расположена резиденция Порошенко — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Савченко.

В декабре 2016-го лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко предрек, что после смены власти на Украине будет возбуждено уголовное дело против Порошенко. «При новой власти будет другое дело — о преступной группировке во главе с Порошенко, который через Александра Онищенко подкупил депутатов и назначил кума генеральным прокурором», — сказал депутат.

Порошенко занял пост президента Украины в июне 2014-го.