Из названия киевского музея убрали упоминание о русском искусстве

Киевский национальный музей русского искусства переименован в Киевскую картинную галерею. Такое решение было принято на пленарном заседании городского совета, сообщает «Корреспондент.net».

Инициативу поддержали 84 муниципальных депутата из 120. В пресс-службе горсовета заявили, что с сотрудниками музея предварительно было проведено собрание, но конструктивного диалога между ними и чиновниками не получилось — работники учреждения не смогли озвучить альтернативных предложений.

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В январе сотрудники музея раскритиковали планы властей переименовать галерею. В совместном заявлении коллектива учреждения указывалось, что «исключение из названия музея определения "русское искусство", которое указывает на состав коллекции, является проявлением некомпетентности».

Музей русского искусства в столице Украины был открыт в 1922 году. Первоначально он назывался Киевской картинной галереей. В учреждении представлены работы русских художников Валентина Серова, Василия Перова, Виктора Васнецова, Ильи Репина, Архипа Куинджи и Михаила Врубеля.