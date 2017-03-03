Глава Генштаба впервые с 2014 года пообщался с главой Военного комитета НАТО

Глава Генштаба России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Военного комитета НАТО Петром Павелом. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что это первый контакт военных России и Альянса на подобном уровне с весны 2014 года. Герасимов и Павел договорились продолжить общение.

Ранее, 15 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Брюссель изучают возможности для организации контактов глав Военного комитета НАТО и российского Генштаба «с целью запустить диалог».

Отношения между Россией и НАТО серьезно осложнились весной-летом 2014 года, после сецессии Крыма и обвинений Москвы во вмешательстве в конфликт на востоке Украины. Официальные контакты военных подобного статуса с этого момента не велись, хотя на уровне послов Совет Россия — НАТО собирался несколько раз.