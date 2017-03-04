В Госдуме оценили возможные риски от увеличения Китаем расходов на оборону

У России нет причины опасаться увеличения расходов Китая на оборону, считает заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Его слова приводит «Интерфакс» в субботу, 4 марта.

«Россия и Китай — добрые соседи. Я не думаю, что увеличение военных статей бюджета Китайской Народной Республики как-то отразится на нашей безопасности», — сказал он.

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Красов полагает, что рост оборонных расходов Китая может быть ответом на увеличение военного бюджета США. «Не думаю, что это как-то нарушит добрососедские отношения между нашими странами», — подчеркнул он.

КНР увеличит свои расходы на оборону в текущем году на 7 процентов. Как уточнила пресс-секретарь Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин, расходы составят 1,3 процента от ВВП страны.

В 2016 году военный бюджет Китая планировалось увеличить на 7,6 процента по сравнению с предыдущим годом — до 954 миллиардов юаней (около 146 миллиардов долларов). Расходы на 2015 год были запланированы на уровне 887 миллиардов юаней, что на 10,1 процента превышало уровень предыдущего года.