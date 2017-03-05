Представитель Блэра прокомментировала слухи о его работе в команде Трампа

Представитель бывшего британского премьер-министра Тони Блэра прокомментировала слухи о том, что политик намерен войти в команду нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

Всю информацию о том, что Блэр вел по этому поводу какие-либо переговоры с доверенными лицами Трампа, она назвала выдумками.

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«Господин Блэр не выказывал никакого желания стать спецпредставителем президента по Ближнему Востоку, — объяснила она. — Кроме того, он не вел никаких переговоров на эту тему и в принципе не обсуждал возможность работы на нынешнего американского президента. Он занимается ближневосточным мирным процессом уже 10 лет и не намерен прекращать эту работу».

О том, что Дональд Трамп может привлечь Тони Блэра в ряды своей администрации, впервые сообщило издание The Daily Mail в ночь с субботы на воскресенье, 5 марта. Газета предположила, что частые встречи Блэра и зятя президента Трампа Кушнера свидетельствуют о том, что новый американский лидер хочет сделать опытного британского политика своим спецпредставителем по Ближнему Востоку.