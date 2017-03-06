СМИ сообщили о замене украинских пограничников на активистов

Украинские пограничники оставили контрольно-пропускной пункт на границе с Польшей в Волынской области. Вместо представителей власти на КПП работают некие общественные активисты. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщают украинские «Вести».
Издание ссылается на местную жительницу Алину. По ее словам, пограничники оставили пост в начале года после того, как их обвинил в коррупции депутат Рады (кто именно, не уточняется). Затем администрация Волынской области обязала мэра близлежащего города Устилуг заменить сотрудников погранслужбы общественными активистами.
Собеседница «Вестей» утверждает, что они начали продавать талоны на проезд через контрольно-пропускной пункт вне очереди. «За ночь около 150 авто по талончикам проезжало, представьте, какие эти активисты деньги сшибали! Мы уже второй месяц просим вернуть пограничников», — цитирует Алину издание. Отмечается, что с легковой машины за проезд взимались 350 гривен, а с автобуса — тысяча (около 750 и 2150 рублей соответственно).
В конце августа 2016-го на границе с Польшей в Закарпатской области произошла перестрелка контрабандистов. Глава региона Геннадий Москаль заявил, что причиной конфликта стала задолженность за поставленную партию сигарет.
В июне того же года украинские пограничники обнаружили в Волынской области самолет, используемый контрабандистами для перевозки товаров через границу.