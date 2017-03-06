СМИ сообщили о замене украинских пограничников на активистов

Украинские пограничники оставили контрольно-пропускной пункт на границе с Польшей в Волынской области. Вместо представителей власти на КПП работают некие общественные активисты. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщают украинские «Вести».

Издание ссылается на местную жительницу Алину. По ее словам, пограничники оставили пост в начале года после того, как их обвинил в коррупции депутат Рады (кто именно, не уточняется). Затем администрация Волынской области обязала мэра близлежащего города Устилуг заменить сотрудников погранслужбы общественными активистами.

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Собеседница «Вестей» утверждает, что они начали продавать талоны на проезд через контрольно-пропускной пункт вне очереди. «За ночь около 150 авто по талончикам проезжало, представьте, какие эти активисты деньги сшибали! Мы уже второй месяц просим вернуть пограничников», — цитирует Алину издание. Отмечается, что с легковой машины за проезд взимались 350 гривен, а с автобуса — тысяча (около 750 и 2150 рублей соответственно).

В конце августа 2016-го на границе с Польшей в Закарпатской области произошла перестрелка контрабандистов. Глава региона Геннадий Москаль заявил, что причиной конфликта стала задолженность за поставленную партию сигарет.

В июне того же года украинские пограничники обнаружили в Волынской области самолет, используемый контрабандистами для перевозки товаров через границу.