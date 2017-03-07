Песков рассказал о планах Путина на 8 Марта

Президент России Владимир Путин в Международный женский день совершит рабочую поездку в Брянск. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он посетит новый перинатальный центр и, естественно, поздравит женщин — в первую очередь сотрудниц этого перинатального центра», — сказал Песков.

Открытие медицинского учреждения строительство, которого началось в 2014 году, состоится во вторник. На сайте правительства Брянской области отмечается, что перинатальный центр ГАУЗ «Брянская городская больница №1» — уникальное для региона учреждение.

Современное оборудование, установленное в центре, позволит выхаживать даже детей с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов, говорится в сообщении.

Поручение о создании программы развития перинатальных центров по всей стране правительством и органами исполнительной власти субъектов Федерации дал Владимир Путин. В прошлом году в России было построено 32 перинатальных центра в 30 регионах страны.

В ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент анонсировал, что к 2018 году их будет уже 94.

Праздник 8 Марта появился как День солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. В ряде стран он отмечается как Женский день.