Герой «Улицы Сезам» перепел песню Адель и позвал певицу на свидание

Элмо из «Улицы Сезам» в эфире австралийского телешоу The Project TV признался в любви певице Адель.

«Адель! Элмо любит тебя всем сердцем. Элмо хочет петь Rolling In The Deep с вами, где бы вы ни находились. Элмо прилетит туда. Звоните Элмо! Спасибо», — сказал он, после чего исполнил свою версию хита.

После шоу Элмо обратился к Адель в своем Twitter, а затем предложил встретиться, пока они оба находятся в Австралии. Исполнительница пока не отреагировала на предложение.

Элмо — красный пушистый монстр с оранжевым носом, по сюжету «Улицы Сезам» ему три с половиной года. Персонаж был создан в 1979 году Кэроли Уилкокс. Впервые появился на экране в 1984-м.