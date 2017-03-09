В результате пожара в детском приюте Гватемалы погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли, еще 38 получили ожоги и травмы в результате пожара в детском приюте, расположенном в 25 километрах от столицы Гватемалы. Отмечается, что 14 человек находятся в критическом состоянии. Видео с места событий публикует Ruptly.

В приюте содержатся подростки в возрасте до 18 лет, которые были оставлены без присмотра, становились жертвами торговли людьми или подвергались жестокому обращению в семье. Он рассчитан на 500 детей, однако в момент пожара в нем находились около 800 человек.

Как отмечает «Би-би-си», причины произошедшего пока неизвестны. Однако в полиции сообщили, что были подожжены матрасы.