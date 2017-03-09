В Израиль впервые приедет представитель британской королевской семьи

Член британской королевской фамилии впервые совершит официальный визит в Израиль в 2017 году. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники в правящих кругах Соединенного Королевства.

Поездка совпадет со столетней годовщиной декларации Бальфура, которая засвидетельствовала обещание Лондона способствовать созданию еврейского государства на Ближнем Востоке. Британский премьер Тереза Мэй подчеркнула, что правительство будет отмечать столетие документа. «Он демонстрирует ключевую роль Британии в создании государства еврейского народа. Мы встретим эту годовщину с гордостью», — пояснила она.

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Кто именно нанесет визит, не сообщается, однако королева Елизавета II вряд ли сможет это сделать: из-за проблем со здоровьем монарх отказалась от большинства зарубежных поездок. Вероятным кандидатом называют принца Уэльского Чарльза. Эти планы вызывали критику со стороны палестинского сообщества: глава британской общественной организации «Кампания солидарности с Палестиной» отметил, что декларация Бальфура и создание Израиля привело к масштабным гонениям палестинских арабов, и монарху негоже ехать в Израиль в столетнюю годовщину принятия столь несправедливого документа.

Исторически члены британской королевской семьи отказывались от официальных приглашений посетить Израиль, однако приезжали в личном качестве и посещали государственные похороны.