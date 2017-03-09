Германия закупит у США беспилотники радиоэлектронной разведки

Минобороны Германии приняло решение закупить в США разведывательные беспилотники MQ-4C Triton. Об этом пишет Defense News.

Заказаны будут три машины, первая попадет в Люфтваффе в 2025 году, а оставшиеся две — годом позже.

Беспилотники, ориентированные на задачи радиоэлектронной разведки, будут оснащаться системой ISIS (Integrated SIGINT System). Аппаратура разрабатывалась специально для дронов Euro Hawk — немецкой версии американского беспилотника RQ-4 Global Hawk, которые так и не сумели получить разрешение на эксплуатацию в воздушном пространстве Германии, в результате чего программа была закрыта в 2013 году.

В 2015 году сообщалось о попытке Берлина перезапустить проект Euro Hawk совместно с компанией Northrop Grumman. Однако в данный момент принято решение о прямой закупке у этой компании аппаратов типа Triton.

MQ-4C Triton — разведывательный беспилотник, создаваемый по заказу авиации американского флота с использованием отдельных элементов стратегического дрона-разведчика RQ-4 Global Hawk, эксплуатируемого в ВВС США с 2004 года. Впервые взлетел в 2013 году. Начало опытно-боевой эксплуатации намечено на 2018 год, достижение полной готовности — к 2023-му.