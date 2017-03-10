В Chloe назначили нового креативного директора

Во французской компании Chloe сменился креативный директор. На смену Клэр Уэйт Келлер пришла Наташа Рамсей-Леви — некогда правая рука дизайнера Николя Жескьера. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает Harper's Bazaar.

К своим обязанностям бывший старший дизайнер Louis Vuitton приступит с 3 апреля. Свою дебютную коллекцию она представит в сентябре 2017 года в рамках Парижской недели моды.

Об увольнении Келлер сообщалось в конце января. Одной из причин увольнения стал переезд дизайнера из Франции в Великобританию по семейным обстоятельствам. Свою последнюю коллекцию одежды она представила в начале марта и посвятила ее оптимизму.

Chloe — французский бренд, выпускающий женскую одежду, аксессуары и парфюмерию. В разное время с ним сотрудничали такие дизайнеры, как Карл Лагерфельд, Стелла Маккартни, Фиби Фило и Пауло Андерссон.