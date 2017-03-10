Район посольства России в Дамаске подвергся ракетному обстрелу

Район Дамаска, в котором расположено здание российского посольства в Сирии, подвергся обстрелу. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

На территорию прилегающего квартала упал один ракетный снаряд, который разорвался на расстоянии 100-200 метров от здания российской дипмиссии.

Согласно оперативным данным, атака совершена со стороны восточного пригорода Джобар, который удерживают боевики экстремистских группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в России).

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Российское дипломатическое представительство за последнее время неоднократно подвергалось ракетным и минометным обстрелам. Последний раз инцидент такого рода произошел 26 февраля. Никто из сотрудников миссии не пострадал.

За три недели до этого минометному обстрелу подверглась территория посольства. «Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесен материальный ущерб», — сообщили тогда в российском внешнеполитическом ведомстве.