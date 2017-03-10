Московскую школьницу изнасиловали в машине

На западе столицы совершено изнасилование учащейся девятого класса. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Наташи Ковшовой в районе Очаково-Матвеевское. Обратившаяся в полицию женщина заявила, что там несколько неизвестных изнасиловали ее 15-летнюю дочь в автомобиле ВАЗ-2106 и скрылись.

На этой же улице полицейские задержали владельца данной машины. «Мужчина был изобличен в содеянном», — отметил собеседник агентства. Также был задержан 24-летний уроженец Узбекистана. Уточняется, что он совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера.

В июне прошлого года в столице произошло похожее преступление. Двое неизвестных похитили девушку из такси, затолкали в свой автомобиль и увезли. Затем ее изнасиловали и выбросили из машины в другом районе города.