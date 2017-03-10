Захарова примерила сшитый специально для нее традиционный болгарский костюм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в дар из Болгарии национальный костюм этой страны. Свою фотографию в нем в пятницу, 10 марта, она выложила у себя на странице в Facebook.

По данным «Российской газеты», во время брифинга официальному представителю МИД РФ преподнесли корзину цветов в виде флага Болгарии и традиционные болгарские костюмы — один для нее и один для ее дочери.

Мария Захарова исполнила русский народный танец — калинку — исполнила в мае 2016 года во время приема для журналистов в Сочи, где в те дни проходил саммит Россия — АСЕАН.