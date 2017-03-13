В Великобритании появился министр по борьбе с подрывной деятельностью

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Бена Гаммера министром по борьбе с подрывной деятельностью. Об этом сообщает The Times.

В функции нового чиновника будет входить осуществление «широких усилий в рамках работы правительства по защите целостности британской демократической жизни». Как указывает издание, появление нового министра напрямую связано с опасениями британских властей, что российские кибератаки, поддельные новости и деньги могут дестабилизировать демократию в стране.

В связи с проведением парламентских выборов, подчиненные Гаммера, в частности, намерены провести тестирование компьютерных систем и сетей политических партий Соединенного Королевства на предмет их уязвимости и способности противостоять «враждебной киберактивности».

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2 ноября прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления директора британской МИ-5 Эндрю Паркера о том, что он видит в России угрозу стабильности Великобритании. В частности, она обратилась к Паркеру с вопросом о том, считает ли он назначение на пост министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона делом рук Кремля.

Днем ранее Паркер в интервью The Guardian заявил, что Россия использует целый ряд государственных органов, чтобы продвигать свою внешнюю политику за рубежом все более агрессивными методами, включая пропаганду, шпионаж, диверсии и кибератаки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил в этой связи, что пока кто-либо не приведет каких-либо доказательств причастности России к кибератакам, любые заявления, будь то главы МИ-5, вице-президента США или другого ответственного лица, будут считаться голословными и необоснованными