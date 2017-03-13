Председателя Евросовета вызвали на допрос в Варшаву

Председателя Европейского совета и бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска вызвали на допрос в прокуратуру Варшавы в качестве свидетеля. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает Радио Польша.

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Отмечается, что речь идет о деле против бывших руководителей Службы военной контрразведки (СВК) Польши, которых обвиняют в сотрудничестве с ФСБ России.

Туску передали повестку, однако, по словам его пресс-секретаря, глава Евросовета не сможет явиться на допрос 15 марта, так как в этот день будет выступать в Европарламенте в Страсбурге.

В декабре 2016 года прокуратура Польши предъявила обвинения двум представителям командования СВК в превышении полномочий, заподозрив их в сотрудничестве со спецслужбой другого государства без согласия на то польского главы правительства.

В апреле 2010-го контрразведка Польши и ФСБ России заключили соглашение о взаимодействии сторон в борьбе с различными угрозами.

На прошлой неделе Туск, несмотря на возражения Варшавы, был переизбран в Брюсселе председателем Европейского совета. С ноября 2007 года до сентября 2014-го он занимал пост премьер-министра Польши.