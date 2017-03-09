Дональд Туск переизбран председателем Европейского Совета

Действующий председатель Европейского Совета поляк Дональд Туск переизбран на эту должность. Об этом сообщает Express.

Переназначение состоялось несмотря на противодействие Варшавы. Как указывает издание, лидер находящейся у власти в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский считает, что на Туске лежит моральная ответственность за гибель в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском своего брата-близнеца, президента Леха Качиньского.

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В этой связи Варшава выдвигала на пост председателя Евросовета другого кандидата — депутата польского парламента Яцека Сариуш-Вольского.

Туск родился в Гданьске, в 1980 году окончил исторический факультет Гданьского университета. В 2001 году стал одним из основателей партии «Гражданская платформа», которую возглавил в качестве председателя в 2003 году. С ноября 2007 года до сентября 2014 года занимал пост премьер-министра Польши. 30 августа 2014 года избран председателем Европейского Совета, 1 декабря того же года вступил в должность.