В Москве пройдет фестиваль «Весна». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках фестиваля 18 марта состоится концерт, на котором выступят Хор Турецкого, Кристина Си, «Любэ», группа «Фабрика» и певица Валерия.

Полный список участников и подробная информация приводится на сайте.

Вход на мероприятие свободный.

Концерт начнется в 17:00 на Университетской площади перед Главным зданием МГУ. До начала выступления на территории фестиваля будут проводиться спортивные мастер-классы, а также работать торговые и развлекательные объекты.