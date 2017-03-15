В Москве пройдет фестиваль «Весна». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В рамках фестиваля 18 марта состоится концерт, на котором выступят Хор Турецкого, Кристина Си, «Любэ», группа «Фабрика» и певица Валерия.
Полный список участников и подробная информация приводится на сайте.
Вход на мероприятие свободный.
Концерт начнется в 17:00 на Университетской площади перед Главным зданием МГУ. До начала выступления на территории фестиваля будут проводиться спортивные мастер-классы, а также работать торговые и развлекательные объекты.