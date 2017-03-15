В Псковской области возбудили дело в отношении невыехавшей к больной скорой

По факту смерти в Псковской области женщины, к которой отказалась выезжать бригада скорой помощи, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Представитель СКР уточнила, что дело возбуждено по части 2 статьи 124 УК РФ («Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть»). Поводом для проверки стали публикации в местных СМИ.

«Из материалов уголовного дела следует, что 5 марта 2017 года в отделение скорой помощи "Пушкиногорской ЦРБ" поступило сообщение о том, что требуется медицинская помощь пожилой женщине в одной из деревень Новоржевского района. Однако медицинские работники приехали только на следующее утро, когда получили сообщение о смерти женщины», — рассказала представитель СКР.

Она уточнила, что изучение речевых регистраторов позволило установить: бригада скорой помощи вызывалась к пациентке дважды за несколько часов, однако оба сообщения были проигнорированы.

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Как сообщает псковская редакция издания «Аргументы и Факты», речь идет о смерти пожилой жительницы деревни Старый Двор. «Согласно аудиозаписи, у пациентки наблюдались симптомы острой сосудистой патологии. Бригада скорой медицинской помощи Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы выехала по указанному адресу, но не смогла проехать по разбитой весенней дороге и вернулась на станцию», — приводятся в материале слова главы государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игоря Потапова.

По его словам, фельдшер выездной бригады не сообщил о случившемся ни в администрацию больницы, ни в администрацию Новоржевского филиала больницы, ни в Единую диспетчерскую службу.

В сентябре 2015 года в приморском городе Артем было возбуждено уголовное дело по факту смерти больного в приемном покое местной больницы: 67-летнего мужчину привезла скорая помощь, но врачи несколько часов не подходили к нему, так как в это время лечебное учреждение посещал глава города Владимир Новиков.