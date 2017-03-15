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Россельхознадзор подумает о снятии запрета на импорт новозеландской говядины

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В ходе рабочей встречи заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова с главным ветеринарным инспектором Новой Зеландии Тони Зорабом обсуждался вопрос возбновления поставок в Россию говядины и говяжьих субпродуктов. Решение будет объявлено через две недели, после того, как российская сторона изучит материалы, подтверждающие качество новозеландской мясной продукции, сообщает пресс-релиз, размещенный на сайте ведомства.

Временный запрет на поставки говядины и субпродуктов из Новой Зеландии был введен в феврале 2017 года, когда российские специалисты обнаружили в говяжьей печени, ввезенной из этой страны, остаточные количества стимулятора роста рактопамина (запрещен в 160 странах мира). Это поставило под сомнение эффективность новозеландского контроля.

В ходе переговоров, состоявшихся по инициативе новозеландской стороны, Тони Зораб ознакомил Николая Власова с принятой в Новой Зеландии системой мониторинга остатков вредных и опасных веществ в сырье и пищевой продукции. Он подчеркнул, что использование рактопамина в стране запрещено.

Российское эмбарго на импорт говядины и говяжьих субпродуктов послужило основанием для проверки всей системы контроля производственной цепи Новой Зеландии. Материалы этой проверки переданы Россельхознадзору. По словам, Николая Власова, они будут изучены российскими экспертами.

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