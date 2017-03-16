Ямаец спел регги о пользе огурцов и стал звездой сети

Видео: UNILAD Sound / Facebook

Ямайский музыкант Macka B исполнил регги-фристайл о полезных свойствах огурцов. Ролик с песней был опубликован в Facebook и за три дня собрал 23 миллиона просмотров.

Macka B напоминает, что в огурцах много витаминов и минералов, а потому они очень полезны для волос и костей. «Их можно порезать сырыми в салат. Сделать овощной сок я тоже рад», — поет исполнитель.

В комментариях пользователи признались в любви к Macka B и посоветовали ему записывать больше фристайлов про полезные продукты. «Ненавижу огурцы, но после этого ролика я все же дам им шанс», — отметил один из них.