«Самая сексуальная в мире» медсестра указала критикам на их пустую жизнь

Жительницу Тайваня Карину Линн (Carina Linn), прославившуюся в сети в качестве самой сексуальной медсестры в мире, раскритиковали за публикацию нескромных, на взгляд ее Instagram-подписчиков, фотографий. Об этом пишет Daily Mail. В ответ 23-летняя девушка упрекнула недоброжелателей, отметив, что они завидуют.

Линн выразила уверенность, что ее снимки не понравились некоторым пользователям, так как она живет «более насыщенной», чем ее критики, жизнью.

Here I am again #fittingroomselfie A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Feb 1, 2017 at 3:37am PST

«Я не делаю фотографий с целью прославиться. Я это я — делаю вещи, которые делают меня счастливой, живу своей обычной жизнью и не считаю себя особенной», — заявила она.

Линн также назвала хейтеров «ничтожествами, прячущимися за своими мониторами» и отметила, что они «ничего не добились в жизни».

Because it's Thursday #tbt A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Mar 9, 2017 at 3:54am PST

За обновлениями страницы девушки следят порядка 190 тысяч пользователей. Она была медсестрой в клинике «Мин Шань» города Тайбэй, но недавно сменила место работы (Линн не упомянула название клиники, но отметила, что трудится по той же специальности).