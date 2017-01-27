Надевшую бикини plus-size блогера раскритиковали подписчики

Жительницу Лондона (Великобритания) раскритиковали подписчики ее странице в социальной сети Instagram после того, как она надела бикини, сообщает Metro. На аккаунт девушки подписаны почти 120 тысяч человек.

28-летняя Кэлли Торп (Callie Thorpe) загрузила в свой аккаунт фотографии, которые были сделаны во время медового месяца в Мексике. На снимках британка позирует в бикини, а также со своим мужем Дэном. Отмечается, что многие поклонники блогера написали ей оскорбительные письма и комментарии, призывая девушку прикрыть свое тело.

«Разве я заслужила эту ненависть тем, что просто загрузила в интернет кадр, на котором наслаждаюсь жизнью, как и все остальные?» — сказала Торп. Отмечается, что девушка не обратила внимание на критику и начала публиковать еще больше снимков. «Даже если у меня есть складки на животе, вчера я проехала на велосипеде 18 километров и в состоянии делать все, что захочу, как и вы», — обратилась она к подписчикам.

В октябре 2016 года стало известно, что американская модель plus-size («с формами») рассказала о том, что после похудения получила письмо от разъяренных фанатов. Манекенщица сбросила более 108 килограммов, чем вызвала негодование поклонников.