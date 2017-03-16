Прокурор снял обвинения с ошибочно наказанной за проституцию студентки

Прокуратура Москвы добилась отмены решения суда, оштрафовавшего ошибочно обвиненную в проституции студентку. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве в четверг, 16 марта.

Житель Ивановской области пожаловался в прокуратуру на нарушение прав его дочери — учащейся педагогического вуза. Мировой суд привлек ее к административной ответственности по статье 6.11 КоАП («Занятие проституцией») и назначил в качестве наказания штраф в 1,5 тысячи рублей.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ночью в июне 2016 года в дежурную часть полиции с 59-го километра МКАД доставили девушку, подозреваемую в оказании интимных услуг на трассе. Документов, удостоверяющих личность, у нее при себе не было, но она назвала анкетные и паспортные данные. В мировом суде обвиняемая также не представила документы, а сотрудники полиции не сфотографировали ее и не провели дактилоскопирование.

Прокуроры провели почерковедческое исследование, которое показало, что почерк, которым выполнены записи в административном деле, отличается от почерка студентки из Ивановской области. Таким образом, суд привлек к ответственности неизвестную, представившуюся чужим именем.

Как было установлено, именем студентки воспользовалась внешне похожая на нее дальняя родственница. Столичная прокуратура обратилась в Мосгорсуд, который отменил решение мирового судьи и прекратил дело против ошибочно обвиненной девушки.