Англичанин заставил дочерей сыграть мертвых близняшек из «Сияния»

Британец Мартин Хьюз (Martin Hughes) разыгрывал постояльцев лондонского отеля, переодев своих дочерей в мертвых двойняшек из фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние». Об этом сообщает BuzzFeed.

По словам Хьюза, идея розыгрыша пришла ему в голову сразу после новости о том, что его жена беременна близняшками. Когда девочкам исполнилось четыре года, и вся семья отправилась на отдых в Лондон, отец одел их в одинаковые платья и при встрече с постояльцами попросил говорить фразу «Пойдем поиграем».

Девочки несколько дней подряд пугали жителей отеля, а их снимок в Twitter набрал более шести тысяч репостов и 19 тысяч лайков.

В комментариях пользователи посмеялись над идеей розыгрыша, но предположили, что девочки могли пострадать. В ответ Хьюз выложил фото одного из персонажей «Сияния» Дилберта Грэйди и в шутку отметил, что все время наблюдал за дочерьми.

«Сияние» — культовый фильм ужасов Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга. По сюжету писатель Джек Торренс с женой Венди и сыном-телепатом Дэнни устраивается смотрителем в отель «Оверлук», где начинает видеть призраков и сходить с ума.