За два года военные загрузили заводы Крыма заказами на 10 миллиардов рублей

Объем гособоронзаказа, размещенного на предприятиях Крыма за минувшие два года, превысил 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил замминистра обороны Юрий Борисов, передает ТАСС.

Он рассказал, что Минобороны работает с многими предприятиями Крыма, в частности, с 13-м судоремонтным заводом в Севастополе, где обслуживаются все корабли Черноморского флота, судостроительным заводом «Море» в Феодосии, заводом «Залив» в Керчи и предприятиями других отраслей.

Не менее половины от этого значения составляет заказ на малый ракетный корабль «Шторм» проекта 22800, заложенный в мае 2016 года на феодосийском заводе «Море» (управляется Ленинградским судостроительным заводом «Пелла»).

По оценкам экспертов, стоимость одного такого корабля достигает 5-6 миллиардов рублей. До 2021 года в Крыму построят три таких корабля.