Названы наиболее распространенные сны россиян

Чаще всего россиянам снятся люди, рыбы, дети и змеи. Об этом свидетельствуют данные исследования «Яндекса», основанные на анализе поисковых запросов со словами «к чему снится», опубликованные на сайте компании.

«Женщинам и мужчинам снятся разные сны. В женских снах чаще всего встречаются человек, ребенок, беременность, рыба и парень, а в мужских — змея, рыба, человек, девушка, зуб», — говорится в исследовании. Отмечается, что женщины ищут толкование сновидений в 10 раз чаще мужчин.

Около двух процентов всех запросов посвящены рыбам и змеям. Так же часто россияне видят во снах собак, кошек и крыс. Наиболее популярный цвет в сновидениях — белый, действие — умирание, а часть тела — рука.

Согласно исследованию, самые распространенные сновидения не зависят от места жительства. Тем не менее в Магаданской и Сахалинской областях и на Камчатке люди чаще всего видят во сне медведей, а в Ингушетии все белое — дома, розы, лошади, простыни.

Москвичам часто снятся метро, электричка и святая Матрона, петербуржцам — метро, черника и клюква, жителям Крыма — море, дельфины и волны. В Челябинской области люди видят метеориты, в Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях популярны сны со святыми, священниками и иконами.

Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — президент России Владимир Путин. Чаще всего он снится в Чечне.

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года.

В январе австралийские и американские ученые назвали среднюю продолжительность сна жителей разных стран. Согласно их данным, россияне спят 9 часов и 20 минут. В среднем граждане страны засыпают в 22:43 и просыпаются в 07:54.