Раскрыта диета самых здоровых людей на Земле

Группа американских ученых выяснила, чем питаются представители боливийского племени Tsimane — люди, которые, по мнению специалистов, обладают самым здоровым сердцем. Результаты работы опубликованы в журнале Lancet. Кратко о нем сообщает издание Gizmodo.

В исследовании приняли участие 705 боливийцев. Ученые определили индекс коронарного кальция (CAC) — показатель, по которому можно оценить риск ишемической болезни сердца. Индекс, равный 100-400, соответствует высокой вероятности легкого нарушения функции коронарных артерий.

Оказалось, что у 85 процентов исследуемых этот показатель находится в пределах от одного до ста. При этом у 65 процентов тех, кому исполнилось 75 лет, CAC равен нулю. Ученые считают, что такой низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний связан со здоровым образом жизни, которые ведут люди из племени. Они не курят и не употребляют алкоголь, а в день делают 15-17 тысяч шагов.

Кроме того, на невысокие уровни CAC влияет и рацион боливийцев. Большую его часть составляют рис, кукуруза, корень маниока и овощные бананы плантан. Кроме того, они употребляют много орехов. В целом, 72 процента калорий поступает в организм с углеводами, а 14 процентов — с жирами. Остальная доля приходится на белки, однако в племени едят больше постного мяса, чем это делают жители западных стран.