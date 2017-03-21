Полтавченко раскритиковал петербургские сельпо

Губернатор Георгий Полтавченко на заседании регионального правительства заявил, что у него есть претензии к некоторым небольшим магазинам города. Об этом во вторник, 21 марта сообщает «Фонтанка».

Он пояснил, что посетил одну из торговых точек в Петроградском районе, которая, по его словам, больше походила на сельпо.

«Это мало похоже на петербургский магазин. Продается все — начиная от гвоздей, заканчивая мясными продуктами, качество их явно не соответствует заявленному», — сказал чиновник.

Губернатор добавил, что правительству города и профильным ведомствам необходимо стимулировать предприятия обеспечивать горожан продукцией должного уровня. «Надо ставить задачу на поставку не только недорогой, но и качественной продукции, и создавать все условия, чтобы предприниматели могли это сделать», — подчеркнул Полтавченко.

10 октября «Фонтанка» со ссылкой на распоряжение, подписанное Полтавченко, сообщила о введении суточной нормы потребления хлеба в количестве 300 грамм в случае чрезвычайных ситуаций или военного положения. Позже комитет по развитию предпринимательства Санкт-Петербурга опроверг эту информацию.