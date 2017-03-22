Визажист Пэт МакГрат предложила женщинам выкрасить глаза в синий

Британский визажист Пэт Макграт представила новые косметические средства для макияжа глаз. Об этом в среду, 22 марта, сообщает Harper's Bazaar.

Речь идет о наборах под названием Dark Star 006. В них входит несколько средств для макияжа глаз: тени преимущественно темных и синих тонов, карандаш, голографический блеск, а также специальная кисть для растушевки и несколько дополнительных пигментов.

В продажу новинка поступит в 11 апреля и будет доступна на официальном сайте визажиста. Цены на наборы варьируются от 90 до 130 долларов.

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Пэт МакГрат — британский визажист, в разное время сотрудничала с такими брендами как Prada, Miu Miu, Comme des Garçons и Dolce and Gabbana.