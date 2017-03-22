Китайские таможенники поймали контрабандиста с бриллиантами в ботинках

Китайские таможенники задержали мужчину из Гонконга, который пытался перевезти крупную партию бриллиантов в собственных ботинках. Об этом сообщает The South China Morning Post.

«Он выглядел подозрительно из-за своей походки: то и дело шел на цыпочках. Однако когда он заметил, что мы на него смотрим, сразу стал ходить как обычно», — пояснил один из работников таможенной службы.

Мужчину попросили снять ботинки: вынув стельки, служащие обнаружили несколько пакетиков с бриллиантами общим весом в 212,9 карата. По данным таможенников, это второй подобный случай за девять дней: 4 марта они перехватили партию из 1554 бриллиантов, которые злоумышленники пытались провести в упаковках из-под орехов.

15 января 2016 года полицейские КНР обнаружили и задержали контрабандистов, сумевших провезти на территорию страны партию лисьих шкурок общей стоимостью 134 миллиона долларов.