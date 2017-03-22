Мексиканские власти предостерегли местных строителей от работы над стеной Трампа

Мексиканское правительство призвало местные строительные компании не сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа в деле возведения приграничной стены. Об этом сообщает The Independent.

«У нас не будет жестких правовых ограничений, но я считаю, что для вашей же репутации будет лучше, вне всякого сомнения, если вы не будете участвовать в постройке стены», — заявил министр экономики страны Ильдефонсо Гуахардо (Ildefonso Guajardo). Он пояснил, что мексиканцы сами сумеют оценить бизнесменов, приверженных чувству национального самосознания.

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Мексиканская компания Cemex, занимающаяся производством цемента, заявила о готовности поставлять стройматериалы для будущей стены. Со схожим предложением выступил ее конкурент, компания Grupo Cementos de Chihuahua — обе фирмы широко представлены в США.

Трамп 25 января подписал указ об охране государственных границ, предусматривающий строительство новых стен на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время. Трамп заявлял, что в конечном итоге за стену заплатит Мексика. В Мехико планы новой американской администрации вызывают возмущение.