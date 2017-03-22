Марка UNOde50 сделала украшения в виде глаз крокодила

Испанская марка UNOde50 представила новую коллекцию украшений, вдохновленную дикой природой. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 марта.

Внешне они напоминают кожу рептилий и украшены кристаллами Swarovski. В коллекцию вошли массивные кольца с крупным кристаллом изумрудного оттенка, напоминающем глаз крокодила, и открытые браслеты похожие на змей.

Также в линейке представлены фактурные браслеты с ремешками из воловьей кожи, составные кольца-трансформеры и чокеры с россыпью кристаллов графитового и изумрудного оттенка. С помощью гравировки дизайнеры создали паттерн, идентичный чешуе благородных рептилий, а благодаря затемненному серебру добились 3D эффекта.

Бренд UNOde50 основан в Испании в конце 90-х годов. Название переводится с испанского как «один из пятидесяти» — первоначально все изделия выпускались эксклюзивными сериями по 50 экземпляров, но со временем тиражи увеличились. Специализируется на производстве бижутерии из кожи с металлическими деталями с золотым либо серебряным покрытием и цветными кристаллами.