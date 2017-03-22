Сценарист ленты «Вспомнить все» обвинил Disney в краже «Зверополиса»

Голливудский сценарист Гэри Голдман подал в суд на кинокомпанию Disney, обвинив ее в заимствовании идей и персонажей при создании мультфильма «Зверополис» (Zootopia). Об этом сообщает Variety.

По словам Голдмана, Disney использовала в «Зверополисе» диалоги, сценарные ходы, а также образы главных и второстепенных героев, которых создал он. Сценарист утверждает, что в 2000 и 2009 годах предлагал продюсерам студии наработки своих идей, однако ему отказали. Голдман подчеркнул, что сюжет «Зверополиса» один в один повторяет его работу.

Представители Disney назвали обвинения голливудского сценариста ложными. «Это беспринципная попытка предъявить права на кассовую ленту, которую он не создавал», — заявили в студии.

«Зверополис» появился на экранах в марте 2016 года. Действие мультфильма происходит в мегаполисе, населенном животными. Главная героиня — крольчиха Джуди Хопс, офицер полиции, на примере которой создатели анимационной картины раскрывают проблемы гендерной адаптации женщин. «Зверополис» побил рекорд российского проката среди анимационных картин и стал самым кассовым мультфильмом в Китае. В феврале 2017-го лента получила премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

Гэри Голдман написал сценарии таких фильмов, как «Большой переполох в маленьком Китае», «Морские котики», «Пророк», а также фантастического боевика «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером и его ремейка 2012 года.