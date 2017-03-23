Чехия возобновила производство учебно-боевых самолетов L-159

Чешская авиастроительная компания Aero Vodokhody возобновляет производство учебно-боевых самолетов L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) в расчете на растущий спрос, сообщает корреспондент «Ленты.ру» c выставки LIMA-2017. Фирма-производитель намерена предложить самолет не только вооруженным силам, но и частным военным компаниям. Полет первого вновь построенного L-159 ожидается 31 марта 2017 года.

«Мы верим в большой потенциал L-159. По нашему мнению, потребность в таких машинах в ближайшие годы будет расти, и мы не видим здесь сильной конкуренции», –– отметил Джузеппе Джордо, глава компании Aero Vodokhody, в интервью бюллетеню выставки Daily News.

По словам Джордо, потребность в таких самолетах испытывают не только вооруженные силы, но и необычные клиенты, включая частные военные компании, оказывающие услуги по подготовке пилотов и поддержке с воздуха. «Мы должны общаться с разными международными покупателями», –– полагает Джордо.

Самолет L-159 представляет собой очередной этап развития линейки чешских учебно-боевых машин на основе базовой платформы L-39 Albatros, производившейся для ВВС СССР и его союзников. Машина производится в варианте одноместного легкого штурмовика (L-159A и E) , а так же двухместного учебно-боевого (L-159B) и учебно-тренировочного (L-159T1 и T2).

В настоящее время машины этого типа используют ВВС Чехии (16 L-159A и пять L-159Е1), Ирака (12 L-159A и два L-159T1 заказаны в 2014 году, семь самолетов поставлены к осени 2016 года), а также частными военными компаниями Draken International Inc (21 L-159E) и Lewis Fighter Fleet LLC (3 L-159A).

Поставки для Ирака и частных компаний в последние годы велись из задела самолетов, ранее заказанных, но не поставленных ВВС Чехии.