В Чили 33 агента Пиночета осуждены за похищение борцов с диктатурой

В Чили 33 бывших агента Национального центра информации (НЦИ) и служащих разведывательного батальона вооруженных сил приговорены к тюремному заключению на срок от трех до 15 лет за похищение оппозиционеров во время диктатуры генерала Аугусто Пиночета. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Подсудимые были признаны виновными в похищении с отягчающими обстоятельствами членов леворадикальной группировки «Патриотический фронт имени Мануэля Родригеса» (ПФМР), совершившей в 1986 году покушение на Пиночета.

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Хулиана Пенью Малтеса, Алехандро Пиночета Аренаса, Мануэля Сепульведу Санчеса, Гонсало Фуенсалиду Наваррете и Хулио Муньоса Отаролу в 1987 году задержали агенты НЦИ, использовавшегося Пиночетом для преследования своих политических оппонентов. После допроса оппозиционеров связали и выбросили в море.

По 15 лет получили майор в отставке Альваро Корбалан Кастилья и бывший дивизионный генерал Уго Салас Венсель. Они уже отбывают наказание за другие преступления диктатуры. К 10 годам тюрьмы был приговорен 21 бывший агент, к пяти годам — девять. Еще один подсудимый получил три года в качестве соучастника.

11 сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот, в результате которого было свергнут президент-социалист Альенде. Сам он во время штурма президентского дворца погиб, члены его кабинета, многие госслужащие и левые политические активисты были арестованы, казнены либо бежали из страны. Пиночет, пришедший к власти в результате переворота, управлял страной до 1990 года. По официальным данным, за период диктатуры с 1973 по 1990 год были казнены по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек. Более 37 тысяч подверглись пыткам.