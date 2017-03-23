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Отбивавшийся от грабителей фаллическим предметом мужчина попал на видео

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Видео: Главное управление МВД России по г. Москве

Мужчина, отчаянно отбивавшийся от квартирных разбойников с помощью металлического предмета фаллической формы, попал на кадры системы видеонаблюдения. Соответствующая запись опубликована на странице столичной полиции во «ВКонтакте».

Он с металлической дубинкой противостоял троим вооруженным налетчикам и нанес им несколько ударов. Преступникам удалось отнять личные сбережения и мобильные телефоны у присутствовавших в квартире женщин, после чего они скрылись. Позднее злоумышленники были задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО в Подмосковье.

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