Отбивавшийся от грабителей фаллическим предметом мужчина попал на видео

Видео: Главное управление МВД России по г. Москве

Мужчина, отчаянно отбивавшийся от квартирных разбойников с помощью металлического предмета фаллической формы, попал на кадры системы видеонаблюдения. Соответствующая запись опубликована на странице столичной полиции во «ВКонтакте».

Он с металлической дубинкой противостоял троим вооруженным налетчикам и нанес им несколько ударов. Преступникам удалось отнять личные сбережения и мобильные телефоны у присутствовавших в квартире женщин, после чего они скрылись. Позднее злоумышленники были задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО в Подмосковье.