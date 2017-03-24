«Мафиозные туры» вызвали скандал в Сицилии

В итальянской Сицилии разразился скандал вокруг местной компании, предлагающей так называемые мафиозные туры по региону. Об этом сообщает портал The Local.

Турфирма Easy Trapani, базирующаяся в городе Трапани, организует поездки по местам, связанным с историей сицилийской организованной преступности. Мэр населенного пункта Вито Дамиано (Vito Damiano) раскритиковал деятельность компании. «Это безумие, это оскорбление для целого города», — подчеркнул градоначальник.

Материалы по теме Остаться в живых Как выглядят худшие города мира

Местная жительница Мария Фальконе (Maria Falcone), сестра убитого мафией в 1992 году судьи, назвала упомянутые туры унижением для всех жертв организованной преступности в стране. По ее словам, это задевает и людей, стремящихся искоренить криминал.

Менеджер Easy Trapani Джанни Грилло (Gianni Grillo), сопровождающий клиентов фирмы в поездках, отметил, что такие туры на самом деле направлены против преступности, так как они обращают внимание общества на эту проблему. По его словам, благодаря подобным поездкам туристы понимают, какое негативное влияние деятельность коза ностра и других подобных группировок в Сицилии оказала и оказывает до сих пор на общество.

Easy Trapani, в частности, предлагает туры в Корлеоне — сицилийский город, известный благодаря романам и фильмам гангстерской саги «Крестный отец». Клиенты фирмы также могут побывать в населенном пункте Кастельветрано, где родился Маттео Мессина Денаро по прозвищу Дьяболик. Его считают нынешним боссом сицилийской мафии. Он скрывается от полиции с 1993 года.

