Медведев потребовал нарастить выпуск гражданской продукции в оборонке

В оборонной промышленности необходимо создавать бизнес-модели, которые позволят задействовать модернизированные военные производства для выпуска инновационной гражданской продукции. Соответствующее заявление сделал на коллегии Минпромторга председатель правительства Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

Как отметил премьер, важно использовать технологический и кадровый потенциал отрасли не только для обеспечения обороноспособности страны, но и для решения задач по диверсификации производства.

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«Наша цель ведь в чем? Не в том, чтобы заставить оборонные заводы выпускать сковородки, как это бывало в нашей истории, а нужно сформировать устойчивые бизнес-модели, которые позволяют успешно внедрять инновационные технологии», — отметил премьер.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин на «прямой линии» заметил, что финансируемое государством обновление производственных мощностей оборонки должны вестись с учетом того, чтобы в дальнейшем на этих же предприятиях велся выпуск конкурентоспособной гражданской продукции.

В данный момент в России действует программа технологической модернизации военной промышленности объемом около трех триллионов рублей. Программа была запущена параллельно с масштабной Госпрограммой вооружения на период до 2020 года, предусматривающей закупки военной и специальной техники в интересах Минобороны на сумму около 20 триллионов рублей.