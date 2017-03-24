В Перу перехвачена крупная партия наркотиков с портретом Месси на упаковке

Перуанские полицейские перехватили 1,4 тонны кокаина стоимостью 85 миллионов долларов с изображением футболиста «Барселоны» Лионеля Месси на упаковках. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Наркотики были спрятаны в контейнере-рефрижераторе внутри замороженных туш гигантских кальмаров. Партия предназначалась для отправки в Европу.

6 февраля сообщалось об успешной операции австралийских полицейских, которые перехватили крупнейшую в истории страны партию кокаина. На одной из яхт, шедшей вдоль побережья штата Новый Южный Уэльс, было обнаружено более 1,4 тонны наркотика стоимостью около 230 миллионов долларов. Кроме того, удалось арестовать шестерых контрабандистов: четверых австралийцев, одного новозеландца и мужчину с паспортами гражданина Фиджи и Швейцарии.