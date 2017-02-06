Полиция конфисковала крупнейшую в истории Австралии партию кокаина

В Австралии найдена и изъята крупнейшая в истории борьбы государства с наркотиками партия кокаина. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции, заместителя генпрокурора страны Майкла Кинана.

По его словам, в конце минувшей недели сотрудники федеральной полиции и погранслужбы провели спецоперацию, в ходе которой на одной из яхт, курсировавших вдоль побережья штата Новый Южный Уэльс, было обнаружено более 1,4 тонны наркотика стоимостью около 312 миллионов австралийских долларов (свыше 230 миллионов долларов США).

Кроме того, удалось арестовать шестерых членов группировки наркоконтрабандистов (четверо — австралийцы, один — новозеландец и еще один человек имеет паспорта Фиджи и Швейцарии). Все они ждут предъявления обвинений, по предварительным данным, им грозит пожизненное заключение.

Также отмечается, что данными арестами окончилось международное расследование преступной деятельности банды.

В начале декабря 2016 года сообщалось о том, что в ходе спецоперации сотрудники полиций Испании и Марокко перехватили партию кокаина весом 2575 килограммов. Наркотики находились на борту рыболовецкого судна. Кроме того, в связи с этим в двух странах были арестованы в общей сложности 24 участника преступной группировки.