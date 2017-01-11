Грузинская полиция нагрянула с обыском в засаженный коноплей партийный офис

Криминальная полиция Грузии пришла с обыском в офис оппозиционной партии «Гирчи», в помещении которого в новогоднюю ночь была высажена конопля. Процесс посадки запрещенного к культивированию растения транслировали местные телеканалы. Об этом в среду, 11 января, сообщил лидер партии Зураб Джапаридзе, передает РИА Новости.

«Мы совершили акт гражданского неповиновения, мы целесообразно нарушили закон по статье 265 и посадили коноплю», — заявил Джапаридзе. По его словам, таким образом движение борется за свободу человека и требует легализовать в стране наркотики. Он отметил, что на время обыска членов партии попросили покинуть офис. «Правоохранители будут проверять, действительно ли посаженные листья являются коноплей», — пояснил политик.

По данным МВД Грузии, марихуана является самым распространенным в Грузии наркотиком — ее употребляет 63,9 процента от общего числа наркоманов. Согласно УК страны, за хранение и распространение предусмотрен тюремный срок до 11 лет, а за ее употребление — до года лишения свободы или штраф.

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24 декабря 2016 года Конституционный суд Грузии упразднил тюремное наказание за приобретение, хранение и изготовление марихуаны в небольших объемах. С соответствующим иском обратился аппарат уполномоченного по правам человека. По мнению омбудсмена, наказание, предусмотренное в данных случаях, является чрезмерным и оскорбляющим достоинство гражданина.

В марте парламент страны отклонил законопроект об отмене тюремного заключения за потребление, приобретение и хранение марихуаны в небольших объемах. Соответствующее решение не набрало нужного числа голосов депутатов.

«Гричи» была создана в конце 2015 года депутатами, покинувшими созданную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партию «Единое национальное движение».