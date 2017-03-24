Жители Балаклеи сняли на видео разрывы ракет на складе ВСУ

Видео: balamut29 / YouTube

Жители города Балаклея Харьковской области сняли на видео разрывы боеприпасов на складе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликован на YouTube.

На записи видно, что ракеты разлетаются в разные стороны, некоторые из них падают в черте населенного пункта. Особенно мощный взрыв происходит на 4 минуте 19 секунде ролика, ударная волна сбивает оператора с ног.

Пожар на территории военного склада, который расположен у Балаклеи, возник в ночь на 23 марта. Возгорание привело к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Погибших нет, пострадал один человек, его госпитализировали. Огонь перекинулся на жилые дома. Население из города и близлежащих сел эвакуируется, перемещены около 20 тысяч человек.

Как заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ликвидация последствий ЧП может занять неделю.